30日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝148円28銭前後と、前日午後5時時点に比べ29銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝173円99銭前後と24銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース