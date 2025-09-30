中国の電気自動車（EV）大手のBYD（比亜迪）は、物流の改善や新型車の投入により、今年の世界販売のうち、輸出が約20％を占める見通しです。BYDのブランド・広報担当の李雲飛マネージャーによると、2025年の総販売台数は460万台の見通しで、中国本土以外での販売台数は80万〜100万台に達するとみられています。特に欧州での販売が好調で、8月の新車販売は前年同月比で3倍増となり、2カ月連続で米EV大手のテスラを上回りました。BYD