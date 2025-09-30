4年連続23回目の地区優勝を果たしたドジャースですが、その快挙に大きく貢献した大谷翔平選手の今季を振り返ってみましょう。まずは日本で行われたMLB東京シリーズ。カブスとの2戦目で開幕第1号アーチを描き、順調なスタートを切ります。5月には15本塁打と量産体制に入ると、日本時間6月17日には663日ぶりに待望の投手復帰を果たします。投手と両立しつつ、7月には5試合連続ホームランも達成。大谷選手の先発で大谷選手が援護する