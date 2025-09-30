サプリメントをめぐる警察の捜査を受けた新浪剛史氏が、経済同友会の代表幹事を辞任した。サントリーホールディングスの会長を辞任した新浪氏は、経済同友会の代表幹事については、同友会に判断を委ねるとし、同友会は、一般会員へのアンケートや新浪氏本人への聞き取りを行ったうえで、「会員倫理審査会」が「代表幹事の辞任を求める勧告が相当だ」とする見解をまとめた。同友会は、新浪氏から30日に代表幹事を辞任するとの申し出