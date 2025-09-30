「ラブライブ！スーパースター！！」澁谷かのん役で知られる声優の伊達さゆりが30日までに自身のインスタグラムを更新。23歳の誕生日を迎えたことを報告した。9月30日が誕生日の伊達は「23歳になりました」と書き出すと、「いつも応援してくださり沢山の楽しいを届けてくださり本当に本当にありがとうございます」とファンへの感謝を記した。この投稿には「お誕生日おめでとうございます！今年の一年もさゆりんが幸せであり