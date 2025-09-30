兵庫県は、１０月から斎藤元彦知事の定例記者会見の開始時間を、現在の午後３時から２〜４時間程度、繰り上げることを決めた。会見に合わせて県庁周辺で斎藤氏の辞職を求めるデモが続き、小学生の下校に支障が出ているとして神戸市が対応を求めていた。定例記者会見は原則毎週１回、県庁２号館４階の記者会見室で開かれる。４月頃から、会見の時間に２号館近くの歩道橋上に人が集まり、会見室に向けて拡声機で「斎藤、辞めろ」