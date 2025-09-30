九州７県のＪＲ駅長が推す麺商品の人気ナンバーワンを決める「総選挙」が、インターネットで行われている。各駅長が地域の飲食店で薦めるメニューや、店舗と共同で考えた麺料理など計５９品がエントリーされており、企画したＪＲ九州は投票への協力を呼びかけている。総選挙は丼料理で実施した昨年に続いて２回目。今年は５８人の駅長が地域の飲食店で提供されているラーメンやうどん、パスタなどを挙げた。前回優勝した福間