８月に腹痛のため救急搬送されたピン芸人の野澤輸出が３０日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」に出演した。野澤は、小野竜輔と組んでいたダイヤモンドで２０２２年のＭ―１グランプリで決勝進出するなど活躍したが、今年１月に解散し、ピン芸人に転身した。８月２２日にはＸ（旧ツイッター）で「先日、腹痛で救急車で病院に運ばれまして、胆石が５つ見つかり、さらに検査した結果、盲腸（虫垂炎）と逆