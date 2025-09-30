生きたまま天国に行ける店みなさん、ごきげんよう。セミの声を聞くと汗が止まらなくなるのは、私だけでしょうか。石塚英彦です。さて今回は、お気に入りの飲食チェーンを３つご紹介させていただきます。まずは、私が頻繁に行く「フォルクス」。メニューが豊富で、単品またはサラダバー付きのセットを選べるのですが、フルセットにするとスープバーやパンも楽しめます。スープ飲み放題、サラダ食べ放題です。一般的にセットというと