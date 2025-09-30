吉備津神社本殿・拝殿（提供画像） 桃太郎伝説ゆかりの地として知られる岡山市北区の吉備津神社。国宝の御本殿と拝殿が再建されて600年を記念した「奉祝相撲まつり」が10月19日に開かれます。 相撲は古来から神事として神前に奉納されてきたことを踏まえ、力士とのふれあいや体験を通じて世代を超えた郷土愛と文化継承のきっかけにしようと、吉備津神社奉祝祭実行委員会が企画しました。 祭りでは元大関・栃東の玉ノ井