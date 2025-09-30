女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１０月１日に、第３話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）武士のプライドから働かずにいた司之介（岡部たかし）が、かつての部下・金成初右衛門（田中穂先）と商売をはじめることになった。祖父の勘右衛門（小日向文世）は、司之介が商売をはじめることに怒るが、トキ（福地美晴）とフミ（