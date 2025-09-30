◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（３０日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３６）が史上４人目の日米通算２００勝を懸けて、３０日の中日戦（東京Ｄ）に先発する。試合前は約４５分、笑顔をまじえてグラウンドで体を動かした。午後２時前、リュックを背負ってベンチからグラウンド入り。中堅後方に設けられた投手陣の練習エリアに合流。投手陣全体のウォーミングアップでは時折、笑顔も見えた。その後は個別で、中日先発