30日午前10時10分ごろ、北九州市戸畑区の日本製鉄九州製鉄所の警備員から「塩酸が気化したガスを吸い込んだ」と119番があった。地元消防によると、男女11人に症状があるが、いずれも命に別条はない。周囲へのガス漏れはない。