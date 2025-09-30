【釜山（韓国南部）＝岡部雄二郎】石破首相は３０日午後、政府専用機で韓国南部・釜山（プサン）の金海（キメ）国際空港に到着した。日韓首脳の相互往来「シャトル外交」の一環で、訪韓は首相就任後初めて。同日夕に李在明（イジェミョン）大統領と会談し、両国関係の安定的発展に向けた首脳往来の継続で一致する見通しだ。退陣の意向を表明している首相にとって、外国訪問は今回が最後となる見込みだ。１０月１日に帰国する。