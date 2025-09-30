違法薬物をめぐって警察の捜査を受けていた新浪剛史氏が経済同友会の代表幹事を辞任しました。本人から「辞任」の申し出があり、経済同友会の理事会が受理しました。新浪氏は海外から大麻由来の成分が含まれた「サプリメント」を入手した疑いで警察の捜査を受けていて、今月、サントリーホールディングスの会長を辞任し、経済同友会のトップ＝「代表幹事」の活動を自粛していました。関係者によりますと、きょう（30日）午後、都内