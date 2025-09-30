経済同友会は３０日、違法な成分が含まれた疑いのあるサプリメントの購入を巡り、警察の捜査を受けた新浪剛史代表幹事が辞任すると発表した。同日午後に開いた臨時理事会で新浪氏から辞任の申し出があり、受理した。一連の問題を受け、同友会は今月１１日、新浪氏の処遇を審議する会員倫理審査会を設置。審査会では、同友会の理事や外部弁護士などを交えて、処分の必要性について議論し、「代表幹事の辞任を求める勧告が相当だ