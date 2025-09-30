声優の内田真礼さんと石川界人さんが、各々SNSを通じて、結婚したことを報告しました。 【写真を見る】【 内田真礼＆石川界人 】結婚を連名で報告「結婚生活を通じてより豊かな経験や感性を育み」「今後の活動に活かしていきたい」内田さんと石川さんは、各々のSNSで公表文の接写を投稿。「突然のご報告となりますが」「このたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました。」と報告し、周囲への感謝を綴りつつ「結婚生活を通じて