上越市は、ことし7月15日から市のガス水道局に設置していた“渇水対策本部”を9月30日付けで廃止すると発表しました。ことし7月から続いた深刻な雨不足の影響で、コメや農作物への被害が発生していた上越市。2か月半にわたり渇水への対応を続けてきました。 上水道用の水を供給していた正善寺ダムの貯水率は一時10パーセント以下に低下し、対象区域内に住む約10万人の市民に対しては9月4日までの51日間にわたり節水が要請