前橋市役所の既婚男性とラブホテルに10回以上行き「公私にわたる相談をしていた」「男女の関係はない」と言い切った、小川晶前橋市長。【写真】生々しい…部屋の半分がベッド、市長が利用したとされるホテルの一室騒動発覚翌日に謝罪と釈明の記者会見を開いた小川市長だが、市役所には苦情や抗議の電話が鳴り止まず、2日後には2000件を超えたという。前橋市職員「我々も詳細を知らない状況」記者会見翌日、前橋市職員課に週