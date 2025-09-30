アドベンチャーは、東証プライム市場への市場区分変更申請に向けた準備を一時中止する。取締役会で決議した。2023年10月に連結子会社化した旅工房による助成金の不正受給、不適切なソフトウェアの資産計上、元従業員の旅行手配ミスによる損失先送りなどが判明したことから、グループの経営体制強化を最優先として、市場変更の申請に向けた準備を一時中止する。今後の事業展開に与える影響は軽微と想定しているとしている。