◆第６０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都競馬場・芝２４００メートル＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）＝９月３０日、美浦トレセン２３年の菊花賞以来の勝利を目指すドゥレッツァ（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）は、坂路をゆったりと６３秒５―１５秒０で駆け上がった。これまでイギリス、ドバイと２度の海外遠征を経験。昨年にはジャパンＣ２着（同着）、２走前のドバイ・シーマクラシックでは３着に粘