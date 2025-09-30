¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Ë½¸±¡¸÷¡Ê57¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥¦¥é¥Þ¥è¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Õ¾¢¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿¡È·Ý¤Î¶µ¤¨¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£½¤¹ÔÃæ¡¢»Õ¾¢¤«¤é¼õ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿°Ë½¸±¡¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÄï»Ò¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢»Õ¾¢¤Ï¤³¤Ê¤¤¤ÀË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀèÂå¤Î±ß³Ú¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ï»ÂåÌÜ¡¦»°Í·Äâ±ß³Ú¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯72¡Ë¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ï¤ê¤È¤³¤¦ÍýÏÀÅª¤Ê¿Í¤Ç¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ç¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£