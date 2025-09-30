Ｊ１ＦＣ東京は３０日、２３日の福岡戦のウォ―ミングアップ中に負傷したＦＷ長倉幹樹が左足膝蓋骨骨折で全治約６週間と発表した。長倉は今季開幕を新潟から移籍した浦和で迎えたが、思うような出場機会を得られず、６月に期限付き移籍でＦＣ東京に加入。新潟時代には、ＦＣ東京の松橋力蔵監督の指導を受けており、再び師弟関係に。首都クラブで再スタートを切ると、ここまでリーグ戦１０試合で４得点を挙げていた。た。ＦＣ