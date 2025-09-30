広島は３０日、市内の球団事務所でスカウト会議を開催した。この日は社会人・大学生の指名候補リスト絞り込み作業がメーン。約４０人の指名候補の映像を確認し、１位候補の創価大・立石正広内野手ら指名候補を５９人まで絞り込んだ。田村スカウト部長は「実力の評価をした、と。ピッチャーもそうですし、野手も、今年はいい選手が多い」と、今年は大学・社会人の指名候補が豊富にいる模様。次回は来月１３日に広島で高校生、