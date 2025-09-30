意見交換会であいさつする関経連の金花芳則副会長＝30日午前、大阪市北区関西経済連合会は30日、福井県の原発立地4市町でつくる「県原子力発電所所在市町協議会」と大阪市で意見交換会を開いた。関経連の金花芳則副会長（川崎重工業会長）は冒頭、経済界が原発の最大活用や次世代革新炉の早期実用化に向けた制度整備を国に求めてきたと説明。「政策の具体化を後押しすべく政府への働きかけを続ける」と述べた。意見交換会は非