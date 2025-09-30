陸上自衛隊善通寺駐屯地（香川県善通寺市）は30日、指導時に後輩を蹴るなどして2週間のけがを負わせたとして、第15即応機動連隊の3等陸曹（30）を停職6カ月の懲戒処分とした。「感情的になってしまった」と話しているという。2023年11月に傷害の罪で起訴されていた。駐屯地によると、3曹は同年10月、2人の後輩隊員に対して、尻を蹴ったり、拳で顔を殴ったりする暴行を複数回加えた。被害を受けた後輩からの報告で発覚した。