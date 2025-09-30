ニューストップ > 国内ニュース > 「年を取ってみじめは嫌」50代から老後計画をした80歳女性の現在 老後の生活 一人暮らし 人生 livedoor ECHOES 「年を取ってみじめは嫌」50代から老後計画をした80歳女性の現在 2025年9月30日 14時41分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ある80歳女性はインタビュー動画で、50代から老後の計画を立てたと語った 「年を取ってみじめは嫌じゃないですか」とコメント 現在の年金額は国民年金と個人年金で「年間200万円近く」にのぼるとのこと 記事を読む おすすめ記事 【母・森昌子の“育児方法”に疑問視】マイファスHiroが「家庭料理に飢えていた」発言…語られてきた「兄弟でも敬語」「1歳児を正座」のスパルタ教育 2025年9月30日 6時0分 「貯金はないしどうすれば…」林家ペー語った自宅火災後の苦境…パー子とは「別々に生活でパーマもかけられない」 2025年9月30日 11時0分 同僚に排泄物を食べさせたうえ陰部を感電させて...大阪で起きた「鬼畜リンチ事件」のエグすぎる全貌 2025年9月29日 8時0分 《人気番組「激レアさん」打ち切りの真相》後釜MCは堂本光一＆加藤シゲアキ…大抜擢の裏で“旧ジャニーズ関与”の巨額プロジェクトが動いていた 2025年9月30日 7時0分 なぜ？「産休中の過ごし方」に罪悪感…私が絶句した“職場のLINE”【ママリ】 2025年9月28日 11時0分