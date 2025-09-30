2025世界新エネ車大会が27日、海南省海口市で開催された。世界各国・地域から来た政府、企業、大学、研究機関などの代表が参加し、未来の交通・移動、グリーンで持続可能な発展のさまざまな可能性について意見を交換した。人民網が伝えた。新エネ車技術・科学展の展示面積は1万平方メートルで、世界の新エネ車の分野の企業50社以上がそこに集まった。そして、複数の人気車種の新エネ車、動力電池、駆動モーター、スマートシャーシ