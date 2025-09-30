中国の南方では渡り鳥の飛来シーズンに入り、北京を経由して南下する渡り鳥がますます増えています。北京市民の房さんは先ごろ、北京市内の朝陽区にあるビルの階下で、14羽の鳥が横たわっているのを発見しました。うち2羽はしばらくして飛び去りましたが、残り12羽はすべて死んでしまいました。専門家によると、これらの鳥は飛行中にビルのガラス壁面に衝突して死んだとのことです。天気の良い日には、ガラスに空が映り込むことが