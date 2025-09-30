チャリティーコンサートのバックステージのキース・アーバンとニコール・キッドマン＝２０２４年、米ノースカロライナ州/John Shearer/Getty Images（ＣＮＮ）オスカー女優のニコール・キッドマンさんとグラミー賞受賞のカントリー歌手キース・アーバンさんが、結婚から約２０年を経て別居したことが分かった。ＣＮＮは、キッドマンさんとアーバンさんが現在は同居していないことを確認した。２人は２００６年に結婚。サンデー・ロ