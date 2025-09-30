◆第７６回毎日王冠・Ｇ２（１０月５日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）＝９月３０日、美浦トレセン完全復活へ着々と態勢を整えている。昨年のオールカマー以来の重賞４勝目を狙うレーベンスティール（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は、坂路を６０秒２―１４秒１で活気十分に駆け上がった。Ｗコースで２５日に行った１週前追い切りでは、かなりの前進気勢を見せていたが