◆第７６回毎日王冠・Ｇ２（１０月５日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）＝９月３０日、美浦トレセンオープン入りを決めた東京でディマイザキッド（牡４歳、美浦・清水英克厩舎、父ディーマジェスティ）が、激走をもくろむ。１番人気に支持された前走の函館記念は４着。いつも通り後方から、末脚勝負に徹したが０秒４差及ばなかった。清水英調教師は「少し大事に乗りすぎたかな」と振り返っ