高速道路交通警察隊によりますと、南九州自動車道で、30日昼前、軽乗用車が中央分離帯に衝突する単独事故がありました。 この事故によるけが人はいませんでしたが、伊集院インターと松元インターの間の下り線は、30日午後1時15分から緊急工事のため、通行止めとなっています。 ・ ・ ・