ドル円円高継続10月利上げを意識する動き日本国債2年債利回りは09年以来の0.939％まで上昇＝東京為替 ドル円は今日の安値を更新する148.34円まで。日本国債2年物の利回りが上昇。今日の入札が不調で市場の利上げへの期待が広がっていることが示されたこともあり、円買いとなっている。2年債利回りは入札後に2009年以来の高水準となる0.939％まで上昇している。 USDJPY148.41