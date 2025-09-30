東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 製造業PMI（9月）10:30 結果49.8 予想49.6前回49.4 非製造業PMI（9月）10:30 結果50.0 予想50.2前回50.3 RatingDog製造業PMI（9月）10:45 結果51.2 予想50.2前回50.5 RatingDog非製造業PMI（9月）10:45 結果52.9 予想52.6前回53.0 【豪州】 中銀政策金利（9月）13:30 結果3.60% 予想3.60%前回3.