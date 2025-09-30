テレビ朝日は30日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、26年ミラノ・コルティナ五輪シーズンである今シーズンのフィギュアスケートについて語った。藤本幸子取締役は29日にアイスダンス転向を発表した紀平梨花（23＝トヨタ自動車）について、「新たなステージが開くんじゃないかと思っています」と期待を寄せた。テレ朝ではグランプリシリーズを放送する。「女子はかなりオリンピック出場にあたり大混戦になると思う