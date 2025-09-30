日本銀行は３０日、１８〜１９日に開いた金融政策決定会合の「主な意見」を公表した。１月の会合で政策金利を０・２５％程度から０・５％程度に利上げしてから半年以上経過しており、政策委員から「そろそろ再度の利上げを考えてもいい時期かもしれない」などと、追加利上げに前向きな声が複数上がっていたことがわかった。日銀はこの会合で、政策金利を５会合連続で据え置いた。ただ、高田創、田村直樹両審議委員は０・７５％