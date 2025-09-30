岸田文雄前首相の近くに爆発物を投げ込んだ罪などに問われた木村隆二被告に対し、大阪高裁は今月25日、一審と同じ懲役10年を言い渡しました。この事件を受け警察庁は爆発物の原料となる物質への対策を強化していて、事業者との連携をさらに加速させたいとしています。起訴状によりますと、木村被告は硝酸カリウム、硫黄、木炭を混ぜ合わせるなどして黒色火薬を製造し、それを元に爆発物を作ったとされています。こうした状況を受け