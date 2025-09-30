ａｂｃが急伸している。２９日の取引終了後、ＲＷＡｆｉ（リアル・ワールド・アセット・ファイナンス）領域へ本格参入すると発表しており、これを好感した買いが流入している。 同社のＲＷＡｆｉは、従来の資産トークン化サービスとは一線を画した独自の金融モデルとしており、現実世界の資産（不動産、株式など）をブロックチェーン上でトークン化し、その結果得られる流動性向上及び資産運