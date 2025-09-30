テクノ菱和が後場急上昇している。午後２時ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を９００億円から９８５億円（前期比１７．０％増）へ、営業利益を１０１億円から１２８億円（同３２．９％増）へ、純利益を７３億円から９６億５０００万円（同３３．０％増）へ上方修正したことが好感されている。手持ち工事の進捗が見込まれることに加えて、受注が旺盛なことが要因。また、生産性の向上なども利益押し上げに貢献す