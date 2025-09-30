四国銀行が後場に上げ幅を急拡大。２０１８年５月以来、およそ７年４カ月ぶりの高値圏に浮上した。同社は３０日午後２時、２６年３月期の業績予想の修正を発表。純利益予想を従来の見通しから８４億円増額して１５５億円（前期比２．３倍）に引き上げた。過去最高益を更新する見通しを示し、好感された。持ち分法適用関連会社の四銀総合リースを完全子会社化することに伴い、約８４億円を負ののれん発生益などとして特別利