9月29日（月）日本テレビ系で放送した「しゃべくり007」2時間SPには、SUPER EIGHT・横山裕、水上恒司、Snow Man・宮舘涼太が登場した。■横山裕に弟・充さんから労いのメッセージも横山のトークパートでは「横山の人生を知る人」として、後輩のなにわ男子・藤原丈一郎、Aぇ! group・小島健も出演。さらに「芸能界イチの仲良し」だという月亭八光、横山の同級生や初恋相手も登場し、横山の歩んできた半生を振り返った。横山は「ヤン