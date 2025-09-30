日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）は３０日、痛めている左手首の手術を受け欠場中の小祝さくらからトーナメント特別保障制度の申請があり、トーナメント特別保障制度専門委員会で承認されたと発表した。小祝は左手首を痛めて７月の試合を最後に欠場。９月に入って、完治を目指して手術を受けるため、今シーズンの残り試合を欠場すると発表していた。制度の適用開始は２０２５年北海道ｍｅｉｊｉカップからで、特別保障制