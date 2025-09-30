SUPER EIGHT横山裕（44）が29日放送の日本テレビ系「しゃべくり007 2時間SP」（月曜午後9時）に出演。初めてのキスについて打ち明けた。横山の生い立ちを振り返り、「初キスは保育園」と明かされると、MCのくりぃむしちゅー上田晋也（55）が「早いな、保育園」とツッコんだ。すると横山は「僕の記憶が正しかったらなんですけど。いじめられてる女の子がいたんです。その子が泣いてたんで『何で泣いてんの？』みたいなこと言ったら