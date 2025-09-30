マドンナが２０１６年に元夫の映画監督ガイ・リッチーと息子ロッコの親権を争っていた時に自殺を考えていたと明かした。米メディア「ページ・シックス」が２９日、報じた。マドンナは２９日にジェイ・シェッティのポッドキャスト「オン・パーパス」に出演。親権を争っている時期に「人生の中で腕を切り落としたいと思った瞬間がありました」と告白した。「実は自殺も考えたんです。エモじゃないから、こんなこと言うと変に聞こ