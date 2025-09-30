米国防総省が軍需企業にミサイル生産率を2〜4倍ほど増やすことを要求しているとし、これは中国との潜在的衝突に対応する武器備蓄量が不足するという懸念のためという報道があった。日刊ウォールストリートジャーナル（WSJ）は29日（現地時間）、消息筋を引用し、国防総省が「軍需品生産促進委員会」を構成した後、数回の会議を開き、ミサイル製造企業に増産圧力を加えてきたと伝えた。ファインバーグ国防副長官も異例にも関与し、