参政党の神谷宗幣代表が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自民党総裁選（10月4日投開票）をめぐる小泉進次郎氏陣営のステマ指示問題について言及した。 【写真】みんなが共感 小泉進次郎氏の国会牛丼ランチ 神谷氏は、立憲民主党の本庄知史政調会長が29日、Xで「それにしても、自民党総裁選のステマ誹謗中傷問題に関し『野党も実態調査すべき』との意見が複数出たのは驚いた。ドロボーが捕まったら、善良な