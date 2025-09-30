【ロサンゼルス＝帯津智昭、シカゴ＝平沢祐】米大リーグのポストシーズンは３０日、ワイルドカード（ＷＣ）シリーズ（３回戦制）で開幕する。前日の２９日は各チームが最終調整し、監督や第１戦の先発投手らが記者会見で抱負を語った。鈴木、今永が所属するカブスは、ダルビッシュと松井を擁するパドレスと対戦する。本拠地で戦うカブスは、ボイドが初戦に先発する。今季１４勝を挙げた左腕は「素晴らしい名誉」と語り、「可能