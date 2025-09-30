SUPER EIGHT横山裕（44）が29日放送の日本テレビ系「しゃべくり007 2時間SP」（月曜午後9時）に出演。中学時代、働いていたことを明かした。横山は「24時間テレビ48」（8月30日〜31日）でチャリティーランナーとしてマラソンに挑戦。家庭は貧しく、弟2人は児童養護施設で生活していたことから支援を必要とする子どもたちのために走り、105キロを完走、日本中を感動させた。この日は8歳下の弟、充さんが別室から後ろ姿で出演、テレ