2025年日本国際博覧会協会は、タクシーやハイヤーの降車場所と時間の運用を見直し、10月1日午前5時から第2交通ターミナルでの降車可能時間を拡大する。降車は第1交通ターミナルが午前6時45分以降で、入口ゲートは午前6時45分に開門するため、それ以前のゲート前待機はできない。第2交通ターミナルは午前5時以降に降車できる。それ以前は観光外周道路が閉鎖されており進入できない。早朝の来場者は、午前5時から6時45分まで第2交通